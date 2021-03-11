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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يشيد بموافقة النواب الأمريكى على خطة الإنقاذ

الخميس 11/مارس/2021 - 05:52 ص
بايدن
بايدن
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أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بموافقة مجلس النواب على خطة الإنقاذ الأمريكي، الأربعاء، مقدمًا الشكر إلى جميع الأعضاء الذين صوتوا لها وخاصة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وتتضمن خطة الإنقاذ الأمريكي تحفيز الاقتصاد الأمريكي المتضرر جراء جائحة فيروس كورونا بمبلغ 1.9 تريليون دولار.

وتعهد بايدن، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، بالتوقيع علي مشروع القانون المتعلق بالإغاثة من تداعيات فيروس كورونا يوم الجمعة المقبلة.

وقال بايدن إن "هذا التشريع بمثابة منح العمود الفقري لهذه الأمة"، مضيفًا أنه يتطلع إلى التوقيع على خطة الإنقاذ المُشار إليها يوم الجمعة المقبلة في البيت الأبيض لتصبح قانونًا.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد قالت في وقت سابق اليوم إن الرئيس جو بايدن سوف يوقع يوم الجمعة المقبلة على مشروع القانون المُشار إليه والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار.

وأضافت المتحدثة الأمريكية أنه بمجرد تمرير مشروع القانون من قِبل مجلس النواب "سيتم إعادة فحص نص القانون وطباعته وتوقيع القادة المناسبين في مجلسي النواب والشيوخ عليه".

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