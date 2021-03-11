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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة طرابلس: مستعدون لتسليم المهام لحكومة الوحدة الوطنية

الخميس 11/مارس/2021 - 04:04 ص
عبدالله الثني
عبدالله الثني
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أكدت الحكومة الموقتة بطرالبس برئاسة عبدالله الثني أنها "على استعداد تام لتسليم المهام وكافة وزاراتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلة اللجان المختصة".

وذكرت "بوابة الوسط" الليبية، أن حكومة الثنى أعربت - في بيان - عن التهاني والتبريكات على التوافق وتقديم مصلحة الوطن والمواطن، والخروج بحكومة وحدة وطنية لإخراج ليبيا من صراعات الانقسام السياسي الذي أثر سلبًا على حياة المواطن الليبي، والذي عانى من تدني الخدمات في كافة المجالات نتيجة لهذا الصراع.

كذلك هنأت رئيس وأعضاء مجلس النواب على تحملهم المسئولية الوطنية الكبيرة والتي نتج عنها فتح باب الحوار ووضع مصلحة الوطن والمواطن ضمن أولويات أهدافهم وتوافقهم على منح الثقة للحكومة التي كانت نتاج للوحدة الوطنية التي تميز بها الشعب الليبي.

وتقدم عبد الله الثني وأعضاء حكومته بالتهنئة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وأعضاء حكومته على الثقة التي مُنحت لهم ودعمها بكل قوة لأجل إرجاع الحياة الكريمة للمواطن وتعود هيبة الدولة الليبية لوضعها الطبيعي.

وكان مجلس النواب الليبى وافق بالأغلبية على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية - برئاسة عبد الحميد دبيبة - المؤلفة من 35 وزارة، حتى 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات.

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