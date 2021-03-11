سعر اليورو اليوم الخميس 11-3-2021 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 11- 3-2021





وشهد سعر اليورو اليوم تراجعًا ملحوظًا في السوق العالمي مقابل سعر العملة الأمريكية، إذ نزل اليورو 0.05 % إلى 1.18940 دولار متعافيا من أقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 1.18355 دولار.



ولا يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لسعر صرف العملة الأوروربية اليورو والتي تضم 19 دولة، إذ فقد اليورو سعره أمام الجنيه المصري في قطاع كبير من البنوك خلال التداولات الصباحية لليوم الخميس، ليبلغ متوسط سعر الصرف 18.78 جنيه وللبيع 18.61.



وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي استقراره أمام الجنيه ليسجل للشراء عند مستوى 18.72 جنيه وللبيع 18.50 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، كما استقر سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.55 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.86 جنيه وللبيع 18.61 جنيه.



ارتفاع أسعار اليورو اليوم وعلى الجانب الآخر، حقق سعر صرف اليورو اليوم ارتفاعًا في نك البركة الإسلامي خلال التداولات الصباحية وقبيل الإجازة الأسبوعية ليسجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي البنك العقاري المصري سجل للشراء 18.76 جنيه وللبيع 18.60 جنيه.









تراجع سعر اليورو الخميس 11-3-2021

كما شهد مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم تراجعًا أمام الجنيه، ليسجل داخل بنك الإسكندرية للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.56 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.85 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.55 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.55 جنيه. يهمك أيضًا.. سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية كما شهد مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم تراجعًا أمام الجنيه، ليسجل داخل بنك الإسكندرية للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.56 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.85 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.55 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.55 جنيه.