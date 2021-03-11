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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الموريتانى السابق يمثل للتحقيق فى قضايا فساد

الخميس 11/مارس/2021 - 12:15 ص
محمد ولد عبد العزيز
محمد ولد عبد العزيز
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مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، أمام النيابة العامة، ضمن تحقيقات حول اتهامات بالفساد وبعض أعضاء نظامه، في سابقة لأول رئيس يحال إلى النيابة.

ونظم أنصار الرئيس السابق، وقفة احتجاجية على بعد 500 متر من بوابة قصر العدل، حيث يجري استجواب المتهمين.

وأصدر الرئيس السابق، بيانًا قبل مثوله أمام النيابة، يعتبر التحقيقات الجارية بـ"عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله"، قائلًا "ما يجري هو إصرار على جر جميع رموز نظامه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل".

وقالت هيئة الدفاع عن محمد ولد عبد العزيز، أنه يتمتع بحصانة مطلقة بقوة المادة 93 من الدستور.

يذكر أن عشرات المتهمين مثلوا أمام النيابة العامة - خلال اليومين الماضين - وتم حبس 164 باتهامات بالفساد لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، ما تم إقالة بعض المسئولين من مهامهم للتفرغ للدفاع عن أنفسهم، كما منع القضاء الموريتاني الرئيس السابق من السفر وقام بمصادرة جواز سفره وتجميد أمواله.

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