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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدفاع الكويتى» يبحث مع سفراء اليمن والبحرين وبنجلاديش التعاون المشترك

الخميس 11/مارس/2021 - 12:14 ص
الشیخ حمد جابر العلي
الشیخ حمد جابر العلي الصباح
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بحث نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الكویتي الشیخ حمد جابر العلي الصباح، مع سفراء الیمن والبحرین وبنغلادیش كلا على حدة سبل تعزیز أواصر التعاون والعمل المشترك بین بلدانھم ودولة الكویت.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي - في بیان الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن الشیخ حمد جابر العلي استقبل في مكتبه عددا من السفراء المعتمدین لدى البلاد وھم سفیر جمھوریة الیمن الدكتور علي بن سفاع، وسفیر مملكة البحرین صلاح المالكي، وسفیر بنجلادیش إم دي عشیق الزمان.

وأوضحت أنه تم خلال اللقاءات مناقشة أھم الأمور والمواضیع ذات الاھتمام المشترك إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

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