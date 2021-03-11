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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان عاجل بمجلس النواب ضد «التطبيقات الإلكترونية» لبيع الأدوية

الخميس 11/مارس/2021 - 03:48 ص
النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري
سعيدة عامر
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تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل لوزيري الصحة والداخلية فيما يتعلق ببيع وتداول الدواء عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يخالف القانون الذي يحظر تداولها إلا من خلال أماكن وأشخاص بمواصفات ومؤهلات خاصة يرخص لهم، على أن يكونوا خاضعين للرقابة والتفتيش المستمرمن وزارة الصحة "إدارة التفتيش على الصيدليات".

وأضاف المغاوري في بيانه العاجل: كما يجرى تداول الأدوية المدرجة ضمن "جدول المخدرات وكذلك الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية "، عبر تلك التطبيقات وينص القانون على عدم صرفها دون تسجيلها في دفاتر خاصة وبإجراءات معينة، وهو ما لا يحدث في حالة بيع هذه الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية.

وشدد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أن هذه التطبيقات لاتخضع لأية رقابة فضلا عن مخالفتها للقانون، مما أدى إلى عدة مخاطر تتمثل في أن المجال أصبح متاحا أمام تداولالأدوية الفاسدة، والمحظورة، والمستوردة بعيدًا عن الرقابة، كما أصبح متاحًا تداول الأدوية النفسية والمخدرة بلا قيود ونتيجة لذلك يضيع حق الدولة في تحصيل الضرائب لكون تلك التطبيقات كيانات هلاميات تبيع الدواء بدون رقابة.

وطالب "المغاوري" الأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والداخلية بإتخاذ الإجراءات التى من شأنها حماية الوطن والمواطنين من مخاطر تداول الدواء خارج المنظومة الرسمية.

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