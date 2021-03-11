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محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب الأمريكى» يصوّت بالموافقة على مشروع قانون الإغاثة

الخميس 11/مارس/2021 - 12:13 ص
النواب الأمريكى
النواب الأمريكى
أ ش أ
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ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مجلس النواب في الولايات المتحدة صوّت للموافقة على مشروع قانون الإغاثة من تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت الشبكة أن هذه الموافقة تمهد الطريق أمام الرئيس بايدن للتوقيع على المشروع ليتحول إلى قانون.

وأضافت "سي إن إن" أنه لم يكن من بين المصوتين لصالح مشروع القانون أي جمهوري بينما صوت ديمقراطي واحد ضده.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد قالت في وقت سابق اليوم إن الرئيس جو بايدن سوف يوقع يوم الجمعة المقبل على مشروع القانون المُشار إليه والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار.

وأضافت المتحدثة الأمريكية أنه بمجرد تمرير مشروع القانون من قِبل مجلس النواب "سيتم إعادة فحص نص القانون وطباعته وتوقيع القادة المناسبين في مجلسي النواب والشيوخ عليه".

وأشارت ساكي إلى أن الإدارة "تتحرك بأقصى سرعة" في هذا الصدد.

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