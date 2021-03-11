ميركل تبحث مع رئيس الكونغو الديمقراطية العلاقات الثنائية

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت إن المستشارة الالمانيه أنجيلا ميركل بحثت هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدى، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين.وهنأت المستشارة الرئيس تشيسكيدي على توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي وناقشا التعاون الأوروبي الأفريقي وكيفية التعامل مع تحديات جائحة كورونا.كما ناقش الطرفان القضايا السياسية الإقليمية والعلاقات الثنائية والوضع السياسي الداخلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.