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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

على جمعة: أكثروا من الذكر فى ليلة الإسراء والمعراج

الخميس 11/مارس/2021 - 05:36 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
كتب : عمرو رشدى
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قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية: "لازلنا في الليلة المباركة ليلة الإعجاز ليلة الإسراء والمعراج فأكثروا من الذكر، وأهل الله وجدوا في القرآن والسنة كلمات أسموها بـ (الكلمات العشر الطيبات): سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتابع: "هذه الخمسة يسميها أهل الله بـ (الباقيات الصالحات)؛ لأنها هي التي تبقى لك بعد انتقالك إلى الله؛ حيث إنك حددت طريقك مع الله بها-، أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله. وبها تتم العشرة، وهى تاج الذكر ؛ فالصلاة على النبي ﷺ، تغفر الذنوب، وتستر العيوب، وتنور القلوب".

واستكمل: "أن الصلاة على النبي ﷺ، ترقي الإنسان؛ لأنها تتعلق بالجناب الأجل ﷺ، والصلاة على النبي ﷺ، تقبل من كل أحد، فإذا ضاق بالإنسان حاله، مع ذنوبه، وكثرة ترداده عليها، وعوده إليها؛ فليلجأ إلى الصلاة على الحبيب المصطفى والنبي المجتبي".

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