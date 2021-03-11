رئيس الوزراء التونسى وسفير اليابان يبحثان دعم العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، مع سفير اليابان بتونس شينسوكاي شيميزو سبل دعم وتطوير العلاقات التونسية –اليابانية.وتطرق اللقاء - بحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية - إلى الاستعدادات لاحتضان تونس لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية بأفريقيا Ticad لسنة 2022، والذي كان بقرار من الجهات المنظمة، وبدعم من 54 بلدا خلال القمة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.وأعرب مشيشي خلال اللقاء، عن تقدير تونس للحكومة اليابانية، وكل الجهات الداعمة للمؤتمر، مبرزا التطلع إلى تعاون ثلاثي تونسي إفريقي ياباني، يساهم في تعزيز التعاون وتدعيم آفاق للشراكة بين الدول الأفريقية واليابان، وتكثيف المبادرات في المجالات التنموية والاقتصادية.وأكد رئيس الوزراء التونسي، أهمية دفع التعاون التونسي الياباني إلى آفاق واعدة ومتجددة، لتشمل عددا من المجالات التقنية، والاتصالية، والعلمية الحديثة، خاصة وأن البلدين تجمعهما تجارب وعلاقات صداقة وتعاون عريقة في هذه الميادين، بحسب البيان.من جانبه، نوه السفير الياباني بتطور مستوى التعاون بين بلاده وتونس، معربا عن حرص اليابان على دفع علاقات التعاون المشترك، والعمل على دعم التجربة التونسية في المجالات الاقتصادية، والتقنية، وتنمية الفرص المتوفرة في مجال تبادل الكفاءات العلمية بين البلدين.وأشار السفير الياباني إلى أهمية دعم بلاده لتونس خلال الفترة المقبلة في مجال مرافقة أصحاب المشاريع والمؤسسات التكنولوجية الناشئة، إضافة إلى العمل على تطوير التعاون في المجالات التقليدية القائمة بين البلدين.