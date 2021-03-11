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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

الخميس 11/مارس/2021 - 06:07 ص
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
نضال ممدوح
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مناسبة ذكرى العندليب الأسمرعبد الحليم حافظ تنظم دار الأوبرا المصرية فى الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية٬ للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار. وذلك علي خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع العندليب عبد الحليم حافظ، حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "فاتت جنبنا"٬ من أداء الأوركسترا٬ "يا مالكا قلبي" أداء الفنان أمير الرفاعي.

حاجة غريبة "دويتو غنائي" أداء الفنان أمير الرفاعي والفنانة شمس إبراهيم. صولو تشيلو أداء الفنان إسلام خميس، "لوكنت يوم أنساك"٬ "أعز الناس" أداء الفنان محمد الخولى٬ "جبار" أداء أيمن مصطفى.

وفي الفاصل الثانى يقدم د. إيهاب عبدالحميد فقرة متميزة على آلة الكمان٬ ثم يقدم الفنان مصطفى سعد أغنية "بأمر الحب"٬ "تعالى أقولك" دويتو غنائي أداء الفنان مصطفى سعد والفنانة يمنى حسن "الحلو حياتي".

"رسالة من تحت الماء" أداء الفنان ياسر سعيد ويختتم الحفل الفنان محمد متولي بأغنيتي "ضحك ولعب" و"لست قلبي".

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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