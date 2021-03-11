رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 ألفا و556 إصابة و67 حالة وفاة بكورونا فى تركيا

الخميس 11/مارس/2021 - 12:17 ص
كورونا فى تركيا
كورونا فى تركيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 14 ألفا و556 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - أن حصيلة المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى مليونين و649 ألفا و862 متعافٍ.

وبحسب موقع (وورلد ميتر)، المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في تركيا بلغ مليونين و821 ألفا و943 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس 29 ألفا و227 حالة وفاة.

وسجلت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له بنسبة 2%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 6%.

موضوعات متعلقة

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

الصور

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

حصول 28 دولة فى الاتحاد الأفريقى على لقاح كورونا

التربية والتعليم | موعد بدء الدراسة الترم الثانى 2021

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيام عزت تشيد بتكريم رسامات كاريكاتير مصر والعالم العربي

نجلاء فوزي تثمن دور عماد جمعة في دعم فن الكاريكاتير

إيمان خطاب: عشق الكاريكاتير دفعني للاشتغال به

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى