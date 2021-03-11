رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 11-3-2021 فى البنوك المصرية

الخميس 11/مارس/2021 - 06:38 ص
الدولار
الدولار
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأمريكية الدولار، اليوم الخميس الموافق 11-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سعر الدولار اليوم الخميس 11-3-2021


وفي السوق العالمي، شهد سعر الدولار اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، ليعوض جزءًا من الخسائر التي تكبدها الثلاثاء الماضي، آثر النزولي لعائدات السندات الأمريكية عن ذروة عام.

وسجل تراجع اليورو أمام الدولار اليوم 0.05 % إلى 1.18940 دولار متعافيا من أقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 1.18355 دولار، كما هبط الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.7700 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 % إلى 0.7156 دولار.

محليًا، سادت حالة من الاستقرار على سعر الدولار اليوم الخميس، في قطاع كبير من البنوك المحلية والأجنبية، مقابل سعر الجنيه المصري، خلال التداولات الصباحية ليبلغ متوسط سعر العملة الأمريكية اليوم للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.77 جنيه، وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري.

وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.

أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية "الدولار" اليوم ارتفاعه أمام الجنيه المصري، ليسجل داخل بنك إتش إس بي سي للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد ارتفع سعر الدولار اليوم ليسجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65 جنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس


كما شهد سعر الدولار اليوم انخفاضًا أمام العملة المصرية الجنيه، ليسجل داخل البنك العقاري المصري العربي للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.77 جنيه، وفي بنك الإسكندرية تراجع الدولار اليوم ليسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66 جنيه.

كما حقق مستوى سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم، استقرارًا في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء عند مستوى 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه، كما استقر الدولار اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66 جنيه.

صعود البيتكوين أمام الدولار اليوم


وعلى مستوى العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر عملة البتكوين الافتراضية اليوم إلى 55 ألفًا و855 دولارا، وكانت قد بلغت مستوى قياسيا عند 58 ألفا و354.14 دولار في 21 فبراير.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

الصور

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أكثر من 500 كائن حى مهدد بالانقراض بسبب حرائق أستراليا

هزة أرضية تضرب إيران

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

سولشاير: كافانى يبذل ما فى وسعه معنا وفخور بانضمامه للمان يونايتد

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر

سليمان العطار.. بين الإبداع النقدى والأدبى بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

حفل للفنان محمود الإدفاوى وفرقة الكف الأسوانى بمسرح الضمة