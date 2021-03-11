سعر الدولار اليوم الخميس 11-3-2021 فى البنوك المصرية





سعر الدولار اليوم الخميس 11-3-2021

وفي السوق العالمي، شهد سعر الدولار اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، ليعوض جزءًا من الخسائر التي تكبدها الثلاثاء الماضي، آثر النزولي لعائدات السندات الأمريكية عن ذروة عام.



وسجل تراجع اليورو أمام الدولار اليوم 0.05 % إلى 1.18940 دولار متعافيا من أقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 1.18355 دولار، كما هبط الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.7700 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 % إلى 0.7156 دولار.



محليًا، سادت حالة من الاستقرار على سعر الدولار اليوم الخميس، في قطاع كبير من البنوك المحلية والأجنبية، مقابل سعر الجنيه المصري، خلال التداولات الصباحية ليبلغ متوسط سعر العملة الأمريكية اليوم للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.77 جنيه ، وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري. وفي السوق العالمي، شهد سعر الدولار اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، ليعوض جزءًا من الخسائر التي تكبدها الثلاثاء الماضي، آثر النزولي لعائدات السندات الأمريكية عن ذروة عام.وسجل تراجع اليورو أمام الدولار اليوم 0.05 % إلى 1.18940 دولار متعافيا من أقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 1.18355 دولار، كما هبط الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.7700 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 % إلى 0.7156 دولار.محليًا، سادت حالة من الاستقرار على سعر الدولار اليوم الخميس، في قطاع كبير من البنوك المحلية والأجنبية، مقابل سعر الجنيه المصري، خلال التداولات الصباحية ليبلغ متوسط سعر العملة الأمريكية اليوم للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.77





وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.



أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية "الدولار" اليوم ارتفاعه أمام الجنيه المصري، ليسجل داخل بنك إتش إس بي سي للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه ، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه ، وفي البنك الأهلي المتحد ارتفع سعر الدولار اليوم ليسجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65 جنيه .



سعر الدولار اليوم الخميس

كما شهد سعر الدولار اليوم انخفاضًا أمام العملة المصرية الجنيه، ليسجل داخل البنك العقاري المصري العربي للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.77 جنيه ، وفي بنك الإسكندرية تراجع الدولار اليوم ليسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66 جنيه . كما شهد سعر الدولار اليوم انخفاضًا أمام العملة المصرية الجنيه، ليسجل داخل البنك العقاري المصري العربي للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.77





كما حقق مستوى سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم، استقرارًا في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء عند مستوى 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه ، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه ، وفي بنك عوده سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه ، كما استقر الدولار اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66 جنيه .



صعود البيتكوين أمام الدولار اليوم

وعلى مستوى العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر عملة البتكوين الافتراضية اليوم إلى 55 ألفًا و855 دولارا، وكانت قد بلغت مستوى قياسيا عند 58 ألفا و354.14 دولار في 21 فبراير.

وعلى مستوى العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر عملة البتكوين الافتراضية اليوم إلى 55 ألفًا و855 دولارا، وكانت قد بلغت مستوى قياسيا عند 58 ألفا و354.14 دولار في 21 فبراير.