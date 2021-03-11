تونس تسجل 24 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و292 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 737 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 239 ألفًا و368 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 543 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و694 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 275 حالة، إلى جانب 93 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.