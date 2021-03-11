إجراءات الصرف الإلكترونى للمعاشات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تسعى لتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ضمنها خدمة صرف المعاشات للمستفيدين وتحويلها من يدوية إلى آلية، وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات المتبعة لاستفادة المواطنين من تلك الخدمات، وتحسين البنية التحتية للتدفقات المالية، فى ظل سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الحكومة المصرية.​​​وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن خدمة الصرف الإلكتروني للمعاشات الهدف منها تقليل الوقت المستهلك في عملية صرف المعاش، وأيضا تخصيص مركز لخدمة أصحاب المعاشات فى حالة وجود أى إستفسارات عن الخدمة أولتلقى الشكاوى عن طريق رقم مختصر 19680.​​​​الهدف من الخدمة1- تعتمد الخدمة الجديدة على تطوير منظومة إلكترونية.2- تتيح لمستحقي المعاش الصرف من المنافذ المختلفة دون التقيد بالمنفذ التابع له (مكتب أو منطقة التأمينات التابع لها المستفيد).3- تتيح الخدمة صرف المعاش جميع أيام الشهر، بدءًا من الأول من كل شهر بدلًا من يوم 10 أو 20 من الشهر كما كان متبعًا من ذى قبل.​4- يمكن الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر، والمميزة برقم 123، وذلك أول كل شهر طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.إجراءات الحصول على الخدمة1- ​يتم صرف الشهر الأول من المعاش من كشوف يدوية فقط وبناء على رغبة صاحب المعاش أو المستفيدين أثناء التقدم بطلب لصرف المعاش من إحدى المنافذ التابعة للصندوق.2- يتم إصدار بطاقة صرف آلى ورقم سري بدءًا من الشهر التالي.3- تصدر البطاقة والرقم السري لمستحقي المعاش أول مرة بدون مقابل.4- تتيح لك البطاقة خدمة الصرف المجاني طوال أيام الشهر من نقاط الصرف المتوفرة بجميع المنافذ المميكنة على مستوى الجمهورية.