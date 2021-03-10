براتب 10 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 1700 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 1700 فرصة عمل جديدة، بالشركة المصرية للاتصالات ونظم المعلومات أكسيد، براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 1000 ممثل خدمة عملاء (كول سنتر)، من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك براتب يتراوح من 2500 جنيه، إلى 4500 جنيه.كما تطلب الشركة، 400 ممثل خدمة عملاء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون يجيد اللغة الفرنسية أو الألمانية، براتب يتراوح من 7000 إلى 10 آلاف جنيه.كما تحتاج الشركة، 300 ممثل خدمة عملاء، استيفاء لنسبة ال5% لذوي الهمم، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة قادر على العمل، وأن يكون لديه إجادة للحاسب الآلي، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي، من الجنسين، وبراتب يتراوح من 2500 إلى 4500 جنيه.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي للعامل وأسرته، وتأمين اجتماعي، ووسيلة انتقال القاهرة والجيزة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 37763000، والتواصل مع المدير المسئول حسن محمد، أو التوجه لمقر الشركة في الكيلو 28، القرية الذكية، طريق مصر إسكندرية الصحراوي.