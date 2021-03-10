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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ألمانيا: عودة السياحة تعتمد على توفير اللقاحات بصورة كبيرة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:47 م
نوربرت فيبيج
نوربرت فيبيج
رامى حسين
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قال نوربرت فيبيج، رئيس الاتحاد الألماني للسياحة DRV، إن صناعة السفر تعتمد الآن بشكل كبير على اللقاحات السريعة وإستراتيجيات الاختبار الموثوقة وإزالة قيود السفر العالمية.

وأضاف "فيبيج"، خلال فعاليات بورصة برلين للسياحة ITB Berlin التى تقام هذا العام افتراضيا، بمشاركة نحو أكثر من 120 دولة حول العالم، أن 2020 كان عامًا مروعًا بالنسبة لصناعة السياحة في ألمانيا والعالم بأسره، حيث تراجعت السياحة بنسبة حوالي 80% عن المعتاد، وانخفض الإنفاق على السياحة بأكثر من النصف في العام الماضي، وعانت الرحلات الشاملة والتي كانت حصتها في السوق 51% في عام 2019 لتنخفض إلى 39% فقط العام الماضي.

وأضاف فيبج أن كورونا أدت إلى تزايد إجازة الألمان في ألمانيا أو السفر إلى دول مجاورة مثل النمسا، وأن مثل هذه الرحلات عادة ما يتم حجزها دون مساعدة وكالات السفر ومنظمي الرحلات.

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