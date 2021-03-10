سقوط موظف بالمعاش هارب من 12 حكمًا قضائيًا بـ15 مايو

تمكن الرائد شريف أبو الدهب، ضابط مباحث إدارة الطرق والمنافذ، والمعين كمين 15 مايو، من ضبط المتهم "عبد الله. أ"، 45 سنة، بالمعاش، مقيم بعزبة الكوبانية تاني المنتزه، وله عنوان آخر أبو المطامير البحيرة، وهو مطلوب في 12 حكمًا قضائيًا تبديد أقسام المنتزه - م أبوالمطامير.وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.