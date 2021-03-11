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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

الخميس 11/مارس/2021 - 05:05 ص
المجنى عليه
المجنى عليه
ولاء القاضى
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حصلت "الدستور" على نص التحقيقات، والتي تحوى تفاصيل جديدة، في واقعة قتل زوجين لخراط بالمنوفية؛ بسبب علاقة غير شرعية مع الزوجة، ودفن المجني عليه، حيث اعترفت الأخيرة أنها استدرجت المجني عليه بمساعدة زوجها لمنزلها بعد ابتزازها بصور التقطها لها أثناء العلاقة بينهما.

وفجرت التحقيقات مفاجأة بأن الزوجة قالت بالنص إنها اعترفت لزوجها بالعلاقة غير الشرعية بينها وبين المجني عليه، وطالبته بأن يسامحها وأكد لها زوجها أنه سامحها، متابعة: "قلت لجوزي على الموضوع وقالي مدام اعترفتي أنا مسامحك بس متكرريش الموضوع تاني".

وترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من زوجة المجني عليه "إ.ش"، 35 سنة، ومقيم بمدينة منوف، ويعمل خراط، يفيد باختفائه، وبالبحث والتحري من ضباط إدارة البحث الجنائي من خلال سؤال العاملين معه، تبين أنه يذهب إلى مدينة السادات ويعرف أسرة المتهم.

وتبين أن المتهم "ا.ش.ا" عامل زراعي وزوجته "ر.ا"، استدرجا المجني عليه "إ.ش" مقيم بمنوف ويعمل خراط، وقاموا بقتله ثم دفنوه، ثم أشعلوا النيران فوق مكان دفن الجثة في محاولة منهم لإخفاء معالم الجريمة، واعترفوا تفصيليًا بالواقعة.

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