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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نيابة طوخ تخلي سبيل مديرة التنظيم بقها بكفالة 10 آلاف جنيه

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:34 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
كتب صلاح حسنى
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أمر طاهر غنيم، مدير نيابة طوخ، بإخلاء سبيل مديرة التنظيم بمدينة قها المتهمة بمخالفات تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة خلال عملها بمجلس مدينة طوخ قبل نقلها لقها يناير الماضي بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة لها منها تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها وتزوير في المحررات الرسميه منها أو من الآخرين وتم القبض عليها.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بقيام ضباط مباحث الأموال العامة ضبط المهندسة "ر ا ع"، مهندسة التنظيم بمدينة قها، لقيامهما بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة أجل التربح للغير والتربح لنفسها وتزوير في المحررات الرسميه منها أو من الآخرين، وتم تحرير محضر برقم 5794 جنح طوخ وتولت النيابة التحقيق.

جديد بالذكر أن تلك المهندسة كانت تعمل بعقد وتم تثبيتها في 2017 على الصناديق الشخصية وكانت قائمة بأعمال مديرة التنظيم حتى 31 يناير الماضي حتى تم انتدابها بمجلس مدينة قها.

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