«الإحصاء»: انخفاض واردات مصر من الصين لـ11.4 مليار دولار خلال عام كورونا

سجلت واردات مصر من الصين تراجعًا بنسبة 1.7% خلال عام، لتهبط لـ 11.4 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 11.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 202.4 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن أبرز واردات مصر من الصين تمثلت في آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.3 مليار دولار، يليها شعيرات تركيبية واصطناعية بقيمة 728.9 مليون دولار، سيارات وجرارات بقيمة 646.4 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها 433.8 مليون دولار.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد بلغت 69.6 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 76.3 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 6.7 مليار دولار خلال عام بنسبة 8.9%.