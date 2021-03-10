«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الخميس، سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و8 درجات.وتابع شاهين قائلًا: "سيسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة".وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البلاد ستشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية.