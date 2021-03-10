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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: مستويات التضخم في مصر محدودة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:17 م
مستويات التضخم في
مستويات التضخم في مصر
أميرة ممدوح
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أكد مينا نصحى باحث إحصائي بالإدارة العامة للأسعار والأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مستويات التضخم في مصر لازالت في الحدود الآمنة دون الـ 1%، مشيرًا إلى أن ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 0.1% أمر بسيط ومقبول مقارنة بما سجله المعدل من ارتفاعات شهرية كبيرة تراوحت بين 4-5% تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية خلال عام 2016.

وأوضح مسئول الإحصاء، في تصريح لـ"الدستور"، أن ارتفاع التضخم الشهري مؤخرًا بنسبة 0.1% جاء مدفوعًا بشكل أساسي بفرض رسوم جديدة على السجائر والتبغ ومنتجاتها انعكست على زيادة أسعارها 1.6%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 0.2%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.1% خلال شهر فبراير 2021 عن شهر يناير من العام نفسه بعد أن سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.3 نقطة، ببنما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9% لشهر فبراير 2021 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق.

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