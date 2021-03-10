«الإحصاء»: مستويات التضخم في مصر محدودة

أكد مينا نصحى باحث إحصائي بالإدارة العامة للأسعار والأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مستويات التضخم في مصر لازالت في الحدود الآمنة دون الـ 1%، مشيرًا إلى أن ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 0.1% أمر بسيط ومقبول مقارنة بما سجله المعدل من ارتفاعات شهرية كبيرة تراوحت بين 4-5% تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية خلال عام 2016.وأوضح مسئول الإحصاء، في تصريح لـ"الدستور"، أن ارتفاع التضخم الشهري مؤخرًا بنسبة 0.1% جاء مدفوعًا بشكل أساسي بفرض رسوم جديدة على السجائر والتبغ ومنتجاتها انعكست على زيادة أسعارها 1.6%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 0.2%.كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.1% خلال شهر فبراير 2021 عن شهر يناير من العام نفسه بعد أن سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.3 نقطة، ببنما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9% لشهر فبراير 2021 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق.