تفاصيل مشاركة محمد ثروت وداليا مصطفى فى مسلسل «فارس بلا جواز»

يواصل الفنان مصطفى قمر تصوير أحداث مسلسله الرمضاني "فارس بلا جواز" الذي يخوض من خلاله سباق رمضان المقبل ويعود بعد غياب طويل عن الدراما والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال اللايت كوميدي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، ويعتمد المسلسل على ضيوف الشرف من الفنانين حيث يظهر في كل حلقة ضيف شرف جديد، وعلمت "الدستور" أن كل من الفنانين داليا مصطفى والنجم الكوميدي محمد ثروت يصوران مشاهدهما حاليا بالمسلسل في مواقع التصوير بمدينة 6 أكتوبر.ويقوم الفنان مصطفى قمر بدور البطولة وهي شخصية شاب في الأربعينات من عمره يحاول البحث عن عروسة طوال أحداث المسلسل لأسباب معينة لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج في كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، في إطار اجتماعي كوميدي لايت.