رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل مشاركة محمد ثروت وداليا مصطفى فى مسلسل «فارس بلا جواز»

الخميس 11/مارس/2021 - 07:09 ص
محمد ثروت وداليا
محمد ثروت وداليا مصطفى
أمير محمد خالد
طباعة
يواصل الفنان مصطفى قمر تصوير أحداث مسلسله الرمضاني "فارس بلا جواز" الذي يخوض من خلاله سباق رمضان المقبل ويعود بعد غياب طويل عن الدراما والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال اللايت كوميدي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، ويعتمد المسلسل على ضيوف الشرف من الفنانين حيث يظهر في كل حلقة ضيف شرف جديد، وعلمت "الدستور" أن كل من الفنانين داليا مصطفى والنجم الكوميدي محمد ثروت يصوران مشاهدهما حاليا بالمسلسل في مواقع التصوير بمدينة 6 أكتوبر.

ويقوم الفنان مصطفى قمر بدور البطولة وهي شخصية شاب في الأربعينات من عمره يحاول البحث عن عروسة طوال أحداث المسلسل لأسباب معينة لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج في كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

سعر الدولار اليوم الخميس 11-3-2021 فى البنوك المصرية

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

الصور

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-3-2021

أكثر من 500 كائن حى مهدد بالانقراض بسبب حرائق أستراليا

هزة أرضية تضرب إيران

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر

سليمان العطار.. بين الإبداع النقدى والأدبى بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

حفل للفنان محمود الإدفاوى وفرقة الكف الأسوانى بمسرح الضمة