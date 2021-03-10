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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط فلاح يزرع «البانجو» وسط محصول القمح بالمنوفية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:11 م
ضبط فلاح
ضبط فلاح
ولاء القاضى
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تمكنت رجال مباحث المنوفية، من ضبط فلاح يقوم بزراعة مخدر البانجو وسط محصول القمح بمركز الباجور.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائي، يفيد بضبط مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور) بزراعة نبات البانجو المخدر بأرضه الزراعية والمنزرعة بمحصول القمح والتى يستأجرها من إحدى السيدات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وضبط (عدد 75 شجيرة لنبات البانجو المخدر)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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