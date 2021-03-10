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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«دفعة معنوية».. كيف استقبل الأطباء تكريم الرئيس لهم؟

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:10 م
جريدة الدستور
سالي رطب
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لما يقرب من عام تحارب الأطفم الطبية في مصر فيروس كورونا المستجد الذي بدأت مصر في تسجيل الإصابات الأولى به في مارس الماضي، وظلت حتى الآن تواجهه في كل مستشفيات الجمهورية وتمكنت من مساعدة ما يقرب من ١٤٥ ألف حالة تعافي من إجمالي ١٨٨ ألف مريض سجلتهم وزارة الصحة.

ووفرت مصر كل أنواع الدعم للأطقم الطبية بداية من زيادة حوافز العاملين فيهم في مستشفيات العزل التي خصصتها الحكومة لعزل المصابين بالفيروس، مرورًا بطبع شعارهم على بعض العملات النقدية ووصولًا إلى تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهيد، "الدستور" تواصلت مع بعض الأطباء لرصد انطباعهم بعد تكريم الرئيس للأطقم الطبية.


محمود عبد الله صيدلي، قال إن الأطباء كانوا خط دفاع مصر الأول في مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره بين المواطنين، مشيرًا أن تكريم الرئيس السيسي لبعض عناصر الأطفم الطبية تقديرًا لدورهم في مواجهة الفيروس كان له مردود إيجابي على كل الأطباء.

وتابع أن تكريم الرئيس للطبيب محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره في مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصري بسبب الجهد الزائد، رفع الروح المعنوية للأطباء وأوضح أن الدولة تهتم بمواطنيها، مشيرًا أن ما فعله الطبيب محمود جعله قدوة للملايين.


وتوجهت النقابة العامة للأطباء بالشكر للرئيس، لتكريمه وتقديره لأبطال مصر من الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم فى مواجهة وباء كورونا اللعين.

وكرم الرئيس اثنين من الأطباء وهو الشهيد أحمد ماضى ابو غنيمة، والطبيب الشهيد أحمد ماضي إبراهيم أبو غنيمة، احد شهداء الأطباء فى جائحة كورونا والذي أصيب أثناء علاج المصابين، كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره في مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصري بسبب الجهد الزائد.

وقالت منى محمود طبيبه، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأطباء رفع من الروح المعنوية للأطباء، معربة عن أمنياتها أن يقترن التكريم المعنوي بدعم مطالب الأطباء بضم شهداء الأطقم الطبية لصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهاب، وتذليل العقبات الإدارية العديدة التي تقابل أسر شهداء الأطباء لإثبات الوفاة نتيجة إصابة عمل ولصرف التعويض والمعاش.

أما مصطفي عبد الجليل طبيب، أن تكريم شهداء ومصابي جيش مصر الأبيض الذين واجهوا فيروس كورونا منذ مارس الماضي وحتى الآن، لفتة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية أن ينتفع أطفال شهداء الأطباء من القانون رقم 16 لسنة 2018 مثل أسر شهداء الجيش والشرطة.

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