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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ارتفاع عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون إلى 3750 محلًا

الخميس 11/مارس/2021 - 04:19 ص
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
نرمين محمود الدهان
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أكد المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، زيادة عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي إلى 3750 محلًا تجاريًا.

وأوضح "حسام"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القاهرة كانت صاحبة النصيب الأكبر من تلك المحال بعدد يصل لـ1197 محلًا تجاريًا، ثم الجيزة 447 محلًا، ثم الإسكندرية 303 محال، يليها المنيا 118 محلًا، ثم سوهاج 97 محلًا تجاريًا ثم باقي المحافظات.

وأكد أن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحال المشاركة، مشيرا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تحقيق الرواج التجاري للمحال وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها إلى 50%.

يذكر أنه قد أصدر قرار بمد الأوكازيون حتى 28 مارس القادم بهدف تنشيط التجارة الداخلية.

وشدد الوزارة على جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

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