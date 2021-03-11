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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 11-3-2021

الخميس 11/مارس/2021 - 06:15 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 11-3-2021، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات، بحسب سعر الصرف في البنوك.

وتمثل أسعار العملات الأجنبية والعربية، أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، إحدى اهتمامات القارئ المصري والعربي، بشكل يومي على جوجل، ويتضمن التقرير أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك التالية، "البنك الأهلي المصري، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي".

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 11-3-2021

وتقدم الدستورأسعار الدرهم الإماراتي فى التقرير التالي الذي يتضمن كافة الأسعار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، كما هو بالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء ٤.٢٤١ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٤.٢٩٠٩ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم

وصل سعر الدرهم أمام الجنيه المصري داخل البنك، عند الشراء ٤.٢٦٥٠ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ٤.٣٠١٠ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم

بلغ سعر الدرهم اليوم عند الشراء  ٤.٢١٠٠ جنيه مصري أما وصل سعره عند البيع ٤.٢٩٠٠ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم 

سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء ٤.٢٤١ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٤.٢٩٠٩ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدرهم اليوم، عند الشراء ٤.٢٥٣ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٣ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعره عند الشراء ٤.٢٦٣٦ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٦٤ جنيه مصري.

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