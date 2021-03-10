تموين المنيا: 100 محل تجارى يشارك فى الأوكازيون الشتوى

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن حجم عدد التراخيص التي حصلت عليها المحلات التجارية من القطاعين العام والخاص بالمشاركة في "الأوكازيون الشتوي" بلغ نحو 100 محل تجاري، والذى بدأ مع نهاية فبراير الماضي ويستمر حتى يوم 28 مارس الجاري.وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية ما زلت تستقبل طلبات أصحاب المحلات التجارية والشركات للانضمام حتى 28 مارس الجاري، بتخفيضات مابين 20% إلى 50%، من خلال الحصول على التراخيص بشرط توافر السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتحديد أسعار المنتجات والسلع بسعر مخفض مقارنة بما تم بيعه خلال شهر مضت.وقال "يوسف"، في بيان صحفي، إن كل محل تجاري له الحق في المشاركة بالأوكازيون الشتوي لمدة 14 يوما بالتناوب مع المحلات الأخرى، لإتاحة الفرصة للمنافسة بين المحلات لتقديم أقل التخفيضات والإعلان عن السعرين ما قبل وما بعد الخصم.واختتم وكيل الوزارة أن التموين كان قد وافق على مد الأوكازيون بالقرار الوزاري رقم لسنة 2021 لإتاحة الفرصة لأصحاب المحلات والشركات في عرض منتجاتهم الشتوية بالأسعار المنخفضة بما يتماشى وظروف المواطنين.