وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.وجاءت التعيينات على النحو التالي:الدكتور عاطف محمد حسين خليفة، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب.الدكتور فاتن فاروق عبدالفتاح، عميدًا لكلية التربية جامعة الزقازيق.الدكتور هدى إبراهيم حسن بشير، عميدًا لكلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية.الدكتور أحمد فوزي عبدالمنعم، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بني سويف.