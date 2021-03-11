سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 11-3-2021
الخميس 11/مارس/2021 - 04:43 ص
حسين العمدةطباعة
تستعرض《الدستور》خلال التقرير كافة التفاصيل عن أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس ١١-٣-٢٠٢١، ونقدم لكم كافة أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات داخل البنوك المصرية، اليوم، ونقدم لكم سعر الدينار في البنوك التالية، وهي: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك المركزي المصري".
وتختلف أسعار الدينار الكويتي بحسب السعر المصرفي في البنوك المصرية، بشكل يومي، وتأتي أسعار الدينار الكويتي في البنوك الحكومية مثل "بنك مصر والبنك الأهلي المصري"، بخلاف البنوك المصرية الأخرى، مثل البنك التجاري الدولي.
وتختلف أسعار الدينار الكويتي بحسب السعر المصرفي في البنوك المصرية، بشكل يومي، وتأتي أسعار الدينار الكويتي في البنوك الحكومية مثل "بنك مصر والبنك الأهلي المصري"، بخلاف البنوك المصرية الأخرى، مثل البنك التجاري الدولي.
أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس ١١-٣-٢٠٢١تعد أسعار الدينار الكويتي لها اهتمام للقارىء المصري والعربي على مؤشر البحث جوجل، يوميا، ولذلك نستعرض خلال التقرير التالي كافة الأسعار أمام الجنيه المصري في البنوك، ولديكم التفاصيل:
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليومبلغ سعر الدينار اليوم الخميس ١١-٣-٢٠٢١، عند الشراء ٤٨.٩٦٨١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.١٤٢٣ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزىيالمصري اليومسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس ١١-٣-٢٠٢١، عند الشراء ٥١.٦٧٧٠ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.٢٣٧٧ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولب cib اليومبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس ١١-٣-٢٠٢١، فى البنك التجاري الدولي cib، عند الشراء جنيه ٤٨.٩٥٤١ مصري، ووصل عند البيع ٥٢.٢٠٨٤ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوموصل سعر الدينار اليوم الخميس ١١-٣-٢٠٢١، عند الشراء ٤٨.٩٦٨١ جنيه مصري فيما بلغ سعره عند البيع ٥١.١٤٢٣ جنيه مصري.
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وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة التفاصيل عن أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية المختلفة، وفقا لسعر الصرف اليومي، بحسب أخر التحديثات والتطورات في السوق المصرفي.
وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة التفاصيل عن أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية المختلفة، وفقا لسعر الصرف اليومي، بحسب أخر التحديثات والتطورات في السوق المصرفي.