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رئيس التحرير التنفيذي
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إحالة واقعة توزيع شهادات الإعدادية بمدرسة في شبرا مقابل 20 جنيها للتحقيق

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:45 م
توزيع شهادات الإعدادية
توزيع شهادات الإعدادية
صلاح حسنى
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قال محمد مهدي مدير إدارة غرب شبرا التعليمية، إنه تقرر إحالة واقعة قيام عامل مدرسة منطى الإعدادية بنين بإجبار أولياء الأمور علي دفع مبلغ 20 جنيها مقابل الحصول علي بيان درجات امتحان الشهادة الإعدادية، مما أثار استياء وشكاوى أولياء الأمور بعد تداول فيديو يوثق الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعي وتم إرساله إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف مهدي في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجنة للتوجه غدا للمدرسة للفحص والتأكد من صحة الشكوى والفيديو المتداول.

كان عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا فيديو يظهر فيه عامل داخل مدرسة بشبرا الخيمة يشترط الحصول على 20 جنيها من طالب بالصف الثالث الإعداداي لاستلام نتيجة التيرم الأول.

ويظهر في الفيديو عامل يقف خلف باب حديدي يتجمع حوله الطلاب مطالبين إياه بالحصول على النتيجة مقابل 5 جنيهات بدلا من 20 جنيها وصورة أحد الطلاب وهو يأخد منهم الأموال.

وقال الطالب الذي يظهر صوته في الفيديو للعامل إنه ليس معه سوى 5 جنيهات فقال العامل: «مش هينفع لازم 20 جنيه دي حاجة معروفة» الأمر الذي جعل الطالب يحتد عليه ويقول: «هي فردة ولا ايه».

وأوضحت والدة الطالب، أن نجلها ذهب صباح اليوم للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من مدرسته إلا أن عامل المدرسة رفض إعطاءه الشهادة إلا بعد أن يتقاضى 20 جنيها.

وأضافت الأم أن الأهالي توسلوا للعامل بتقليل الـ20 جنيه للحصول على الشهادة ولكنه رفض.

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