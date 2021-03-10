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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رياضة الإسكندرية» تطلق مبادرة «يوم لكِ يا سيدتي» احتفالًا بالمرأة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:43 م
مبادرة «يوم لكِ يا
مبادرة «يوم لكِ يا سيدت
هبه عويضه
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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة دكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مبادرة "يوم لكِ يا سيدتي"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث تم تنظيم تدريبات لياقة بدنية بقاعة اللياقة البدنية بمبنى المديرية.

ومارست موظفات المديرية بعض الأنشطة والتمرينات الرياضية داخل الجيم الخاص بالمديرية، بمشاركة دكتورة صفاء الشريف، لحث فى جو عائلى ويوم رياضي كبير للمرأة المصرية.

ومن جانبها قالت دكتورة صفاء الشريف إن اليوم الرياضي تضمن تدريبات لياقه بدنية وأيروبكس وذلك فى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز بناء مهارات المرأه فى كافه المجالات.

وأكدت أن المديرية تدعم جميع الأنشطة التي تخدم المرأة المصرية في جميع المجالات، وذلك في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقياده دكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتفعيل كافه الانشطه التى تخدم المرأة المصرية.

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