القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر

البدايات

عمله بالصحافة



مؤرخ فن الكاريكاتير



يعد الفنان زهدي طه إبراهيم العدوي من أهم وأبرز فناني الكاريكاتير في القرن الفائت، هو بالطبع أحد العمالقة الكبار، وأحد أضلاع مثلث الكاريكارتير المصري في القرن الفائت، حيث يمكن الإشارة إلى أن قاعدته الفنان رخا، ويأتي الفنان زهدي وعبد السميع لاستكمال أضلاع مثلث بهجة الكاريكاتير.تشير سيرة الفنان زهدى إلى أنه ولد عام 1917 بمحافظة الشرقية، كان والده إبراهيم العدوي مصورًا، ويمتلك أستوديو تصوير، ويعد من أشهر مصوري الشرقية، كان والده مهتما بالصحافة فكان دائم الاطلاع على مجلات مثل خيال الظل والكشكول وغيرها، وبالطبع كان لزهدي فرصته في الاطلاع على تلك المجلات المشغولة بالرسوم الكاريكاتيرية الساخرة.تعلق زهدى منذ صغره برسوم الكاريكاتير، وجاء أول رسم كاريكاتيري مستوحى من قصة كتبها فلاح تحت ضوء القمر ونشرت بمجلة فصول، التي كان يصدرها الكاتب محمد زكى عبد القادر، ومن بعدها عمل زهدي بمجلة`غريب في عددها الأول لصاحبها ورئيس تحريرها محمد على غريب.في الوقت الذي التحق فيه زهدي بكلية الفنون الجميلة 1937، وأثناء دراسته حدث أن دار الهلال كانت في حاجة عاجلة إلى رسام لأن رسامها خوان سانتوس أخذ إجازة مفاجئة، رشحه مدير كلية الفنون وقتها لاجتياز المسابقة التي أعلنت عنها دار الهلال، وتم قبول زهدي على الفور، وكانت هذه بدايته الفعلية لممارسة رسم الكاريكاتير عبر دار الهلال، ومن بعدها عمل زهدى في العديد من المجلات منها الشعلة والغد والمصور والدنيا وغيرها، حيث بلغ عدد المجلات التى عمل بها ما يزيد عن 25 مجلة.لم يكن زهدى طوال حياته مجرد فنان عادي، هو أحد المثقفين الكبار المهمومين بالحياة السياسية والفكرية، فليس غريبا أن يجتمع في صالون زهدى كبار الكتاب والمثقفين من مختلف الاتجاهات الفكرية والأطياف السياسية، بيته يشبه مصر تماما، يقصده الفنان والمفكر والسياسي والثوري، منهم محمود أمين العالم، فهمي حسين، أحمد فؤاد نجم، عبد الرحمن الشرقاوي، كامل زهيري، نعمان عاشور، كمال عبد الحليم، وغيرهم.إلى جانب زهدي الفنان هناك جانب المؤرخ والمؤلف، فقد قدم عدة كتب منها "معجزة في آسيا الوسطى"، و"فنان في موسكو"، و"المعركة"، وعلى حد قول زوجته شوقية هجرس فقد كان أول من أرخ لفن الكاريكاتير في مصر وتناول تاريخ فن الكاريكاتير في العصور الفرعونية.يعد زهدي أول رسام أقام معرضا متكاملا للكاريكاتير بمفرده، وذلك في نهاية الأربعينيات 1948، وجاء تحت رعاية إبراهيم دسوقي أباظة باشا.تاريخ فن الكاريكاتير طويل ومرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المصريين، لكن لم يكن هناك كيان مؤسسي وظيفي يستظل تحته رايته فنانو كاريكارتير مصر إلى أن جاء زهدي ليحسم الأمر ويناضل لإنشاء جمعية الكاريكاتير المصري عام 1984 ليتولى الفنان رخا مجلس إدارتها، وبرحيل رخا ويأتي زهدي ليكون رئيس المجلس.