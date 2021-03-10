«مياه شرب القاهرة» تعلن حاجتها لإخصائي موارد بشرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حاجتها إلى التعاقد على وظيفة إخصائي موارد بشرية.على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على شهادة ليسانس حقوق بتقدير عام جيد على الأقل، وألا يزيد عمره على 30 سنة، وأن يكون مقيما بالقاهرة، وأن يكون حاصلا على شهادة تأدية الخدمة العسكرية، أو أعفي منها طبقا للقانون، وأن يجتاز الاختبار التحريري بدرجة نجاح 70% فأكثر، أن يجتاز الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية بدرجة نجاح 50% فأكثر، وأن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.وتقدم الطلبات باليد بنادي مياه القاهرة الكائن (9 ش الفردوس -امتداد شارع أحمد سعيد -الوايلي -القاهرة - أمام شركة كنتاكي)، وذلك من الساعة التاسعة صباحا، إلى الساعة الثالثة عصرا، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28-3-2021 حتى الخميس 8-4-2021، ولن تقبل الطلبات التي ترسل بالبريد أو الإيميل.ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك، ويرفق به عدد من المستندات هي (صورة شهادة المؤهل الدراسي، صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وأصل صحيفة حالة جنائية حديثة).