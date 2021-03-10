الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية تتراوح بين 550 لـ630 حالة تزيد وتقل.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه في بعض المحافظات توجد زيادات طفيفة لا تدعو للقلق.





ولفت إلى أن كل القطاعات الطبية توجهت لأسوان للتأكد من الموقف الوبائي وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحا أن نسبة زيادة الإصابات بكورونا لا تتجاوز 5%.





ولفت إلى أن نسب إشغال الأسرة في أسوان تتراوح بين 50% لـ55%، والعناية المركزة أكبر قليلا، مرجعا السبب في ذلك إلى أن الحالات تتوجه للمستشفيات في حالة متأخرة.















