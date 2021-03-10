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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس النواب البرازيلي يبقي على تثبيت أجور العاملين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:50 م
مجلس النواب البرازيلي
مجلس النواب البرازيلي
وكالات
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رفض مجلس النواب البرازيلي، بأغلبية 319 عضوا مقابل 181 عضوا تعديل قانون مساعدة المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد بحيث يسمح بزيادة أجور العاملين في الحكومة حتى لو تجاوز الإنفاق العام الحد الأقصى المقرر له.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه سيستمر تحليل 7 تعديلات على القانون قبل نهاية الجولة الأولى من التصويت عليه، مضيفة أن النواب رفضوا اقتراح زيادة الأجور بعد اقتراح من الحكومة يسمح بالترقيات ورفع مستوى الترقي الوظيفي، عندما يصل القانون إلى الجولة الثانية من التصويت عليه في الجلسة العامة للمجلس.

كان رئيس مجلس النواب البرازيلي، أرتور ليرا، قد صرح في مطلع الشهر الحالي بأن الحكومة والبرلمان يسعيان إلى إقرار برنامج دخل دائم بقيمة أعلى للفئات الأقل دخلا في البلاد.

وأضاف في مقابلة مع قناة ريكورد تي.في التلفزيونية: إن الحكومة والبرلمان ناقشا أمس ما يسمى "قانون الطوارئ" والمنحة النقدية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد والتقدم الذي تحقق على صعيد التطعيم ضد الفيروس.

وأشار أرتور إلى أنه سيتم صرف منحة شهرية بقيمة 250 ريال برازيلي لكل مستفيد حتى حزيرانيونيو المقبل.

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