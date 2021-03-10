رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النفط يرتفع بفضل توقعات الاقتصاد العالمي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:40 م
النفط
النفط
وكالات
طباعة
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفضل توقعات قوية لتعافي الاقتصاد العالمي وتراجع حاد لمخزونات البنزين الأمريكية، لكن المكاسب ظلت محدودة بفعل زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام إثر العاصفة الشتوية التي ضربت تكساس الشهر الماضي.

صعد خام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 67.90 دولار للبرميل، وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 64.44 دولار للبرميل، مرتفعا 43 سنتا أو 0.7 بالمئة.

تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 11.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، بينما توقع المحللون في استطلاع لرويترز تراجعا قدره 3.5 مليون برميل لكل منهما.

لكن مخزونات النفط الخام قفزت 13.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة كثيرا التوقعات لزيادة 816 ألف برميل، إذ استمرت تداعيات عاصفة منتصف فبراير على قطاع النفط بالولايات المتحدة والتي عطلت الطاقة التكريرية وأوقفت الإنتاج في تكساس.

وقال مات سميث، مدير أبحاث السلع الأولية لدى كليبر داتا، "الإنتاج عاد إلى مستويات ما قبل العاصفة لكن الطاقة التكريرية تكابد صعوبات للتعافي".

موضوعات متعلقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

الصور

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيام عزت تشيد بتكريم رسامات كاريكاتير مصر والعالم العربي

نجلاء فوزي تثمن دور عماد جمعة في دعم فن الكاريكاتير

إيمان خطاب: عشق الكاريكاتير دفعني للاشتغال به

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى