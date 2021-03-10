انتحار سيدة بحبوب الغلة بسبب خلافات زوجية فى كفر الزيات

أقدمت سيدة فى نهاية العقد الثانى من العمر على الانتحار، بعد تناولها حبوب الغلال المميتة بكفر الزيات، بسبب خلافات زوجية.كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول المدعوة هند.م 30 عامًا إلى المستشفى العام، وبمجرد وصولها فارقت الحياة.وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، حيث أكدت التحريات المبدئية أن المجنى عليها أقدمت على تناول حبوب الغلة بسبب خلافات زوجية، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.