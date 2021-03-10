حجز تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المواطنين بالتجمع، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.وتمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط كل من "ع. م" عاطل، سبق اتهامه في ٤ قضايا آخرها "سرقة متنوعة"، و"س. أ" عاطل، سبق اتهامه في ٣ قضايا "سرقة متنوعة"، و"و. م" حال استقلالهم سيارة ملاكي "ملك، وقيادة المتهم الأول"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط السيارة لدى عميلهم بدائرة قسم شرطة السلام، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.