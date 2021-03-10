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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: إجراء 750 معاينة لمشروع «جمعيتي» ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:46 م
أحمد كمال، المتحدث
أحمد كمال، المتحدث الرسمي
نرمين محمود الدهان
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كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومدير مشروع "جمعيتي"، عن إجراء٧٥٠ معاينة لمشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن أولوية المعاينات تتم لمنافذ "جمعيتي" في المرحلة الرابعة للقرى الأكثر احتياجا بمبادرة "حياة كريمة" وفقا لتوجيهات الدولة والتي تنفذها وزارة التموين بتطبيق الدعم للفئات الأكثر احتياجا حسب أولوياتها.

وقال "كمال" لـ"الدستور"، إن هناك توجيهات رئاسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أنه يتم حاليا معاينات المنافذ التي تقدمت ضمن المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي، بمراكز مبادرة حياة كريمة، والتي تضم 50 مركزا في 20 محافظة.

وأضاف أنه فى حالة وجود أى استفسارات لراغبي التقدم لمشروع منافذ جمعيتي، يمكن التواصل مع الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة التموين ومدير مشروع جمعيتي.

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