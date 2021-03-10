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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:36 م
إسلام إبراهيم نائب
إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط،
حسام فهمي
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تفقد إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، أعمال الإنشاء والتوسعة لعدد ٨ مدارس بقرى تابعة لمركز ومدينة كفر سعد ومتابعة أعمال إنشاء الوحدتين المحليتين بقريتى العباسية والزهراء وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ورافقه خلال الحولة المهندسة جيهان حسين مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية.

وتابع نائب المحافظ أعمال الإنشاء الجديد لعدد من المدارس وهي مدرسة اللواء محمد رفعت الجميل للتعليم الأساسي بعزبة (١) بقرية التوفيقية بإجمالي عدد ٢٢ فصلا دراسيا وبتكلفة تقديرية تبلغ ٨،٥٩١،٨٧٢ جنية وأيضًا مدرسة عزبة العجيزي للتعليم الأساسي التي ستتضمن عدد ١١ فصلا دراسيا لمراحل التعليم الروضة والابتدائي والإعدادي على مساحة ٢١٠٠ متر بتكلفة تقديرية ٦،٩٧٤،٥٤٣ جنيه، وكذا مدرسة رزق عوض النشار بقرية كفر شحاتة والمتضمنة عدد ٢٢ فصلا دراسيا لمراحل التعليم الروضة والابتدائي على مساحة ٢١٠٠ متر بتكلفة قدرها ٩،٨٩٤،٨٣٥ جنيه ومدرسة دار السلام الإعدادية بنات بقرية دار السلام التابعة لقرية كفر شحاتة على مساحة ٢١٠٠ متر بتكلفة قدرها ٥٨٩٤٠٧٣،٥٣ جنيه، بالإضافة إلى مدرسة محمد السيد الجوهري الابتدائية بعزبة الشهيد نصر فرغلي على مساحة ١٤٠٠ متر بقيمة ٦،٣٠٠،٠٠ جنيه ومدرسة الخلفاء الراشدين للتعليم الأساسي بعزبة أبوشريف التابعة لقرية كفر سليمان على مساحة ٢١٠٠ متر بتكلفة تقديرية تبلغ ٧،٤٠٠،٠٠ جنيه.

وتابع إسلام إبراهيم أعمال توسعات وتطوير مدرسة طلعت الشرباصي الثانوية بقرية الوسطاني، إذ يشمل التوسع إنشاء عدد ٤ فصول دراسية على مساحة ٤٠٠ متر بتكلفة تقدر بنحو ٤،٢٠٠،٠٠ جنيه كما تفقد أعمال توسعة بمدرسة الشهيد طاهر أبوزيد الابتدائية بتكلفة مالية تقدر بنحو ٦،٥٠٠،٠٠جنيه.

كما ذكر نائب محافظ دمياط أنه يجرى تنفيذ أعمال التوسع والإنشاء الجديد والإحلال الكلي لعدد ٢٦ مدرسة بإجمالي عدد ٣٤٢ فصلا دراسيا وتكلفة مالية تقديرية تبلغ ١٧٧٢٩٠٧٥٠،٦ جنيه بالقرى الأكثر احتياجًا وذلك ضمن المشروعات المزمع الانتهاء منها بالمبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة"، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من كافة العمليات المدرجة بالمخطط وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال إنشاء الوحدة المحلية بالعباسية على مساحة ٢٠٠ متر بتكلفة بلغت نحو ٢ مليون جنيه، كما تابع أعمال إنشاء الوحدة المحلية بالزهراء على مساحة كلية ٥٠٠ متر بتكلفة بلغت ٦،٠٠٠،٠٠٠ جنيه.

يأتى ذلك في ظل استراتيجية الدولة للعمل على تطوير الريف المصري والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا ودعمها بكافة الخدمات الأساسية.
نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)
نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)
نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)
نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)
نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)
نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

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