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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: نعمل مع الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:10 م
المهندس حسن الشافعي
المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، حرص الجمعية على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الحكومة والمعنيين بالشأن من خلال عقد اللقاءات والندوات بالجمعية.

وأوضح الشافعي في تصريح لـ"الدستور"، أن اللجنة أعدت دراسة للمطالب التي يحتاجها القطاع خلال الفترة الحالية، والتي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية هذا القطاع على الاقتصاد في توفير فرص العمل.

وأشار عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن اهتمام الحكومة بأطلاق القرارات والمبادرات التحفيزية للقطاع له أثر كبير في نمو القطاع وبالرغم من هذا الدعم إلا أن القطاع يواجه عقبات أيضا.

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