عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز التريليون دولار خلال 5 أشهر

أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية صدر الأربعاء أن عجز الميزانية الأمريكية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي تجاوز التريليون دولار، بما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وقبل أن تؤدي حزمة التحفيز المنتظرة وقيمتها 9ر1 تريليون دولار إلى زيادة العجز بصورة أكبر.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير وزارة الخزانة القول: إن العجز خلال فبراير الماضي كان 9ر310 مليار دولار، مقابل عجز قيمته 3ر235 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ووصل العجز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي الذي بدأ أول أكتوبر الماضي 05ر1 تريليون دولار، مقابل عجز قدره 5ر624 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقبل أن تتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيوقع على قانون حزمة التحفيز الجديدة يوم الجمعة المقبل، والتي تزيد قيمتها بشدة عن تقديرات أغلب المحللين. ومن المنتظر أن تؤدي هذه الحزمة إلى نمو الاقتصاد الأمريكي من خلال دفع مبالغ نقدية مباشرة لأغلب الأسر الأمريكية وتمديد صرف الإعانات للعاطلين.