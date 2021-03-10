رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز التريليون دولار خلال 5 أشهر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:26 م
عجز الميزانية الأمريكية
عجز الميزانية الأمريكية
وكالات
طباعة
أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية صدر الأربعاء أن عجز الميزانية الأمريكية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي تجاوز التريليون دولار، بما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وقبل أن تؤدي حزمة التحفيز المنتظرة وقيمتها 9ر1 تريليون دولار إلى زيادة العجز بصورة أكبر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير وزارة الخزانة القول: إن العجز خلال فبراير الماضي كان 9ر310 مليار دولار، مقابل عجز قيمته 3ر235 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ووصل العجز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي الذي بدأ أول أكتوبر الماضي 05ر1 تريليون دولار، مقابل عجز قدره 5ر624 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقبل أن تتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيوقع على قانون حزمة التحفيز الجديدة يوم الجمعة المقبل، والتي تزيد قيمتها بشدة عن تقديرات أغلب المحللين. ومن المنتظر أن تؤدي هذه الحزمة إلى نمو الاقتصاد الأمريكي من خلال دفع مبالغ نقدية مباشرة لأغلب الأسر الأمريكية وتمديد صرف الإعانات للعاطلين.

موضوعات متعلقة

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

الحكومة: لدينا لقاحات كورونا تكفي كل من سجلوا أسماءهم حتى الآن

الصور

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيام عزت تشيد بتكريم رسامات كاريكاتير مصر والعالم العربي

نجلاء فوزي تثمن دور عماد جمعة في دعم فن الكاريكاتير

إيمان خطاب: عشق الكاريكاتير دفعني للاشتغال به

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى