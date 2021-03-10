وكيل «حقوق الشيوخ»: أعضاء التنسيقية سيعملون على تطوير الأداء البرلماني

قال محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فوز 7 من شباب التنسيقية ما بين وكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بالمجلس، مصدر فخر واعتزاز، لأن تمثيل الشباب داخل لجان المجلس جاء نتيجة الانتخابات بين أعضاءه، وإيمانًا بقدرات شباب التنسيقية على العمل وما يقدموه من أفكار وعمل سياسية بمفهوم جديد، وتطوير من الأداء البرلماني.أضاف فريد، لـ"الدستور"، أننا ننتظر اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة، وسيتم تقديم رؤى وأفكار نحو اختصاصات أعمال اللجنة أو ما سيحال إلينا من تشريعات وقوانين.