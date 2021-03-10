روسيا تبطئ خدمة «تويتر» على خلفية توتر مع الشركة

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها بصدد إبطاء خدمة تويتر للمستخدمين المحليين، بسبب إحجام منصة التواصل الاجتماعي عن حذف محتويات غير قانونية، في أول إنذار يدل على التوتر المتزايد بين موسكو وعمالقة شبكات التواصل الاجتماعي.كثفت السلطات الروسية في الأسابيع الماضية، الانتقادات لشبكات تواصل اجتماعي أخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وتيك توك المتهمة بنشر مضامين غير قانونية دعما للمعارض المسجون أليكسي نافالني.لكن القرار بشأن تويتر لم يأت على خلفية هذه الأمور: "إذ إن السلطات تتهمه بأنه لم يحذف مضامين تحث القصر على الانتحار وتحوي مواد إباحية مرتبطة بأطفال فضلا عن معلومات حول استخدام المخدرات".وأوضحت هيئة روسكوماندزور الناظمة لوسائل الاعلام والإنترنت في بيان: "لحماية المواطنين الروس ولحمل خدمة الإنترنت على احترام التشريعات في روسيا، اتخذت إجراءات استجابة مركزية في حق تويتر اعتبارا من العاشر من مارس تقوم على إبطاء سرعة الخدمة".وأشارت الهيئة لاحقًا إلى أن إبطاء خدمة تويتر ينطبق على "المحتويات الصوتية والمصوّرة والرسوم البيانية"، بدون أن يشمل الرسائل النصية التي تشكل الجزء الأساسي من المبادلات على تويتر.وأوضحت الهيئة المخولة تعطيل مواقع إلكترونية عبر الإنترنت أن "التباطؤ قد بدأ"، ولاحظ صحفيو وكالة فرانس برس في روسيا تأخرا لبعض الثواني في تحديث خدمة تويتر.وقالت تويتر في تعليق أُرسل لفرانس برس: إنها "قلقة للغاية حيال زيادة محاولات منع المحادثة السياسية على الإنترنت وخنقها".وأضافت: "لدينا سياسة عدم تسامح مطلق مع مواد الاستغلال الجنسي للأطفال، والترويج للانتحار أو تمجيده أو التشجيع عليه هي أمور مضادة لقواعد تويتر ونحن لا نسمح باستخدام تويتر لأي سلوك غير قانوني".وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إنه ينبغي أن يكون لدى الروس "إمكانية الوصول إلى كافة موارد (الإنترنت) العالمية"، إلا أن هذه الأخيرة "يجب أن تحترم القانون" الروسي.وبعد أن هدّدت هيئة روسكوماندزور في البداية بـ"حظر" تويتر في حال استمرت الشركة الأمريكية "بتجاهل ما ينص عليه القانون"، أكدت لاحقًا أن "لا حاجة حاليًا" لمثل هذا التدبير "حتى لو أنه يبقى ممكنًا".وعلق السيناتور الروسي الكسندر باشكين قائلا: إن قرار إبطاء خدمة تويتر "سيشكل صدمة تدفع يوتيوب والآخرين إلى التفكير"، فيما اعتبر النائب أنطون غورولكين أن "المرشح المقبل لهذه التدابير هو فيسبوك".تتهم موسكو منذ أسابيع كبريات شبكات التواصل الاجتماعي بالسماح بمنشورات غير قانونية لدعم المعارض البارز المسجون أليكسي نافالني.والإثنين اتهمت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عمالقة الانترنت ب"العمل خارج نطاق الإطار القانوني" و"عدم الانصياع في معظم الأحيان لاي قانون روسي".في اليوم السابق، حظر موقع فيسبوك مقالات لوسيلتي الإعلام الروسيتين "ار بي كي" و"تاس" حول اعتقال "متطرفين" أوكرانيين مفترضين. وسبق أن علقت حسابات عدة مسؤولين روس كبار بينهم رئيس البرنامج الفضائي ديمتري روغوزين والزعيم الشيشاني رمضان قديروف أو رجل الأعمال يفغيني بريغوجين.في نهاية يناير اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين في دافوس بسويسرا، أن عمالقة الانترنت "في منافسة فعلية مع الدول" متحدثا عن "محاولاتهم للسيطرة بالقوة على المجتمع".في بلد لا تزال فيه الإنترنت حرة نسبيا، خلافا لوسائل الاعلام التقليدية، يطلع العديد من الشبان الروس بشكل متزايد على منصات مثل يوتيوب.ردا على ذلك، واصلت السلطات في السنوات الأخيرة التضييق على "رونت" الإنترنت الروسي باسم مكافحة التطرف والإرهاب وحماية القاصرين. ويرى منتقدو الكرملين في ذلك محاولات رقابة.ويرى مدير عام منظمة "روسكومسفوبودا" غير الحكومية للدفاع عن الحريات الرقمية أن التدابير التي تستهدف تويتر تهدف إلى إقناع الشركات العملاقة الأميركية بـ"تقييد الوصول إلى المحتويات ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بالمعارضة".تحجب روسيا أساسا مع نتائج متفاوتة، عددا من مواقع المعارضة أو مواقع رفضت التعاون مع السلطاتمثل الشبكة الاجتماعية المهنية لينكد-إين المملوكة من شركة مايكروسوفت الأمريكية.يتم تغريم تويتر وفيسبوك او حتى جوجل بانتظام بينها مبالغ تصل الى عشرات آلاف اليورو.وانتقدت السلطات الروسية أيضا في 2018 تطبيق الرسائل المشفرة تلغرام بسبب رفضه تزويد أجهزة الأمن وسائل قراءة رسائل مستخدميه.