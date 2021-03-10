مصرع طفل إثر سقوطه فى بيارة ساقية بالمنوفية

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه فى بيارة ساقية بالمنوفية، بعد أن فقده الأهل وقاموا بالبحث عنه عدة أيام بقرية تلوانة التابعة لمركز الباجور، وفشلت محاولات إنقاذه.يذكر أن الطفل "ب،ع،غ"، 5 سنوات، مقيم فى قرية تلوانة، التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، ووصل متوفى لطوارئ مستشفى سرس الليان، وحاول الأطباء التعامل مع الحالة ولكن فشلت كافة المحاولات، وبعد تيقن الأهل من وفاته أخذوا جثمانه للاستعداد لمراسم الدفن.وترجع أحداث الواقعة إلى قيام أهل الطفل بالبحث عنه، قبل أن يكتشفوا وفاته، ونشروا منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي في القرية، واستخدموا مساجد القرية للبحث عنه، وكانت الصدمة عندما قادهم القدر بالبحث عنه والعثور عليه داخل بيارة ساقية على إحدى الترع بالقرية، وذهب به الأهل إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة.