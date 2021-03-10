ضبط استوديو صوتيات بدون ترخيص في الدقي

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى واستوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وتم ضبط (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتي محمل عليها برامج مونتاج، كما تبين أن الجهاز محمل عليه العديد من المصنفات الفنية، وأخرى يتم استخدامها دون موافقات معتمدة لأصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتحوى برامج حاسب آلي ونظام تشغيل مقلدة ومنسوخة بدون موافقة الشركات مالكة تلك البرمجيات – مايك صوت يتم استخدامه في أعمال التسجيل الصوتي – جهاز ميكسر صوت).