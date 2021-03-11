8 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

يضرب البلاد في هذه الآونة عاصفة ترابية تؤدي إلى نشاط مثير للرياح وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما يتسبب في أذى عدد من مرضى الجيوب الأنفية.وتواصلت "الدستور" مع الدكتور منى صالح، طبيب بمستشفى السويس العام، ونرصد أبرز النصائح التي قدمتها لمرضى الجيوب الأنفية في سياق السطور التالية:-- الاهتمام بتنظيف الأنف جيدًا.- استنشاق بخار الماء.- غسيل الأنف بالماء المالح لتخفيف أعراض احتقان الجيوب الأنفية.- الابتعاد عن الأدخنة بكل أنواعها كالسجائر أو الشيشة.- الإكثار من تناول الماء.- الإكثار من تناول فيتامين "ج".- تناول كميات وفيرة من السوائل خاصًة العصائر.- تناول الأدوية المضادة لاحتقان الأنف بحسب استشارة الطبيب.