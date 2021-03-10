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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مصطفى الفقي: الرئيس السيسي رجل وطني يخدم بلده بشجاعة كبيرة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:56 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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افتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمشاركة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعبر رسالة فيديو مسجلة وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمر "مصر تتغير"، اليوم الأربعاء، ويتناول مشروعات التنمية التي تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة في المجتمع، فضلًا عن المبادرات الأهلية التنموية.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، أن مصر تتغير بشكل ملموس ومن لا يرى هذا التغيير فإنه يغمض عينيه عمدًا عن الحقيقة، هذا التغيير رصده كل من عاصر الرؤساء السابقين، ففي أوقات سابقة كان يقوم المسئولين بترحيل المشكلات التي تواجهها مصر، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وواجه هذه المشكلات بإقامة المشروعات دون أن يعنيه الانتقادات التي قد توجه له.

وأضاف "الفقي" أن الرئيس السيسي لم يهتم فقط بالحجر والبناء ولكن يولي اهتمامًا أيضًا بالتعليم والثقافة، مشددًا على أنه يجب ألا يستمع المصريين إلى الأصوات المعادية ومحاولات التشويه، مضيفًا: "الرئيس السيسي رجل وطني يحاول أن يخدم بلده بشجاعة كبيرة".

وأوضح "الفقي" أن هذا المؤتمر يقدم رؤية وطنية صادقة لبناء المستقبل، ودور الإنسان المصري المعاصر في النهضة التنموية والنقلة الحضارية نحو تحديث كل مظاهر الحياة حتى أصبحت مصر نموذجًا للإصلاح، والمضي على الطريق الصحيح، مضيفًا أن المكتبة تشارك في المشهد الوطني الذي يؤشر لبناء الدولة المصرية الحديثة في كافة المجالات، ويجعلنا نشعر جميعًا بأن مصر تتغير.

فيما أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مصر تتغير نحو الأفضل بفضل قيادتها الحكيمة وسواعد شبابها وعلمائها الأجلاء وبفضل المخلصين والشرفاء من هذا الوطن، مشددًا أن المحافظة تلقى الدعم والرعاية من القيادة السياسية وهذا يتضح من المشروعات القومية التي تقام في أرضها، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار "الشريف" إلى أن المحافظة شهدت خلال السنوات الأخيرة نهضة تنموية شاملة من خلال العديد من المشروعات والمبادرات، ففي خلال العشر سنوات الماضية وعقب أحداث 25 يناير كانت المحافظة أكثر المحافظات معاناة على مستوى الجمهورية، ومنذ 2011 صدر 134 ألف قرار إزالة في محافظة الإسكندرية تم تنفيذ 4 آلاف قرار فقط، وهو ما أثر على البنية التحتية للمحافظة، ولولا تدخل الرئيس السيسي الحازم لما توقف البناء المخالف الذي تشهده المحافظة منذ ثلاثون عامًا.

وأضاف "الشريف" إلى وجود مخالفات أخرى تؤرق حياة المواطن السكندري من بينها مخالفات حجب رؤية البحر التي عانى منها المواطنين، بالإضافة إلى مشكلة الباعة الجائلين ومركبات التوك توك حيث يوجد بالمحافظة 250 ألف توك توك، 10 آلاف منها فقط حاصلين على ترخيص.

وتطرق "الشريف" إلى عدد من المشروعات التي تتم في المحافظة هذه الفترة، ومن بينها مشروع الهوية البصرية، والذي جاء بناء على رؤية الرئيس السيسي التي طرحها في عام 2015 في مؤتمر الشباب، وتم بالفعل عمل برتوكول مع الجامعة الألمانية وخلال عام كامل وضع الخبراء وأساتذة من الجامعة الألمانية وجامعة الإسكندرية كتالوج مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، والشهر الماضي تسلمت المحافظة الكتالوج الخاص بها.

وناقش مؤتمر "مصر تتغير" المشروعات التي تقوم بها الدولة في الآونة الأخيرة مثل مشروع حياة كريمة، وتطوير القرى، وتكافل وكرامة، فضلًا عن تجربة التنمية في الصعيد، ومكافحة الفقر، والتنمية البشرية التي تقدمها نموذجان للمبادرات الأهلية.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الدولة المصرية منذ عام 2014 تنحاز للفئات التي تم تهميشها، وتستثمر من أجل المساهمة في النهوض بالبنية التحتية في القرى الأكثر احتياجًا وهو ما يصب في تعزيز الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" أصبحت تضم 375 قرية مستهدفة في عام 2021.

واستعرض محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، مشاركة الجمعية في المبادرة حيث تم اختيارها ضمن الـ18 جمعية أهلية أخرى للمشاركة، موضحًا أن الجمعية شاركت في محافظة أسوان للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا، والذي تضمن تقديم الدعم للأهالي، وتأهيل المنازل وتعليم المواطنين حرف فنية.

وقالت نورا سمير توفيق، ممثلة عن مجموعة "سند - شباب الصعيد"، إن الصعيد كان يعاني من التهميش لسنوات طويلة ولا يعلم أحد التنمية التي تشهدها محافظات الصعيد، ولكن هذا الوضع تغير في الوقت الحالي حيث أصبحت محافظات الصعيد مستهدفة من المشروعات التي تنفذها الدولة، مستعرضة المبادرات والقوافل الطبية والغذائية التي تنفذها المجموعة.
مصطفى الفقي: الرئيس السيسي رجل وطني يخدم بلده بشجاعة كبيرة
مصطفى الفقي: الرئيس السيسي رجل وطني يخدم بلده بشجاعة كبيرة
مصطفى الفقي: الرئيس السيسي رجل وطني يخدم بلده بشجاعة كبيرة
مصطفى الفقي: الرئيس السيسي رجل وطني يخدم بلده بشجاعة كبيرة
مصطفى الفقي: الرئيس السيسي رجل وطني يخدم بلده بشجاعة كبيرة
مصطفى الفقي: الرئيس السيسي رجل وطني يخدم بلده بشجاعة كبيرة
مصطفى الفقي: الرئيس السيسي رجل وطني يخدم بلده بشجاعة كبيرة
مصطفى الفقي: الرئيس السيسي رجل وطني يخدم بلده بشجاعة كبيرة

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